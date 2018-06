Unbekannter schießt mit Luftgewehrauf 39-Jährigen

Eine blutende Rückenverletzung hat am Samstagvormittag ein 39-jähriger Mann erlitten, als er in der Galgenhalde in Ravensburg mutmaßlich von einer Luftgewehrkugel getroffen wurde. Das teilte die Polizei mit.

Während sich der 39-Jährige im Garten aufhielt, zischten gegen 11 Uhr mehrere Geschosse knapp an ihm vorbei und prasselten gegen einen Metallzaun. Eines der Projektile verletzte den 39-Jährigen am Schulterblatt und riss ein Loch in die Oberbekleidung.

Ermittlungen zum verantwortlichen Schützen dauern noch an, so die Polizei. Möglicherweise handelt es sich bei dem Täter um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen, dunklen Haaren. Er trug eine Sonnenbrille und wurde vom Verletzten direkt nach der Schussabgabe in einem Dachfenster des Nachbarhauses gesehen.