Unbekannter richtet Schaden an Dacia an

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz der Gewerblichen schulen in der Gartenstraße einen Unfall verschuldet und ist davongefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern: Das Ganze ist wohl am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr passiert, vermutlich beim Ein- oder Ausparken: Der oder die Unbekannte touchierte einen grünen Dacia am vorderen rechten Kotflügel, und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803-3333 bei der Polizei zu melden.