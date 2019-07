Unbekannter raubt 46-Jähriger die Geldbörse

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zu Dienstag gegen 3.30 Uhr in der Ravensburger Reichlestraße eine 46-jährige Passantin angesprochen und forderte sie auf, ihm ihr Portemonnaie zu geben. Laut Polizei zerrte er an ihrem rechten Arm, griff mit der anderen Hand in ihre bereits offene Bauchtasche und nahm der Geschädigten die Geldbörse weg. Das Opfer riss sich vom Unbekannten los, rannte davon, meldete den Vorfall jedoch erst später bei der Polizei. Nach Angaben der Geschädigten flüchtete der Täter in Richtung Gartenstraße. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor, wie die Polizei weiter mitteilt. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.