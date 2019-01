Unbekannter rammt Daimler-Benz

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag 22.30 Uhr und Mittwoch 11.30 Uhr Fahrerflucht begangen. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Demnach hat der Fahrer vermutlich beim Rangieren einen in der Bachgasse geparkten Daimler-Benz gerammt und ist danach wegefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2500 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 in Verbindung zu setzen.