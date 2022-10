Unbekannter prallt gegen Fahrzeug

Unerlaubt entfernt hat sich ein bislang unbekannter Autofahrer, nachdem er am Montag zwischen 13.45 Uhr und 15.15 Uhr in der Weidenstraße in Ravensburg gegen einen Fiat Doblo geprallt ist. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich beim Ausparken gegen den auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Wagen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 entgegen.