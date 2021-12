Unbekannter onaniert in einem Ravensburger Bus

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann der am Mittwoch gegen 21 Uhr in einem Bus der Linie 3 in Ravensburg sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll.

Der Unbekannte setzte sich laut Pressemitteilung der Polizei gegenüber einer 25-jährigen Frau und begann zunächst im Sitzen, dann im Stehen, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Obwohl das Opfer den Täter ansprach, hörte dieser nicht auf.

Der Mann, den das Opfer als etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit dunkler Kleidung, längerem blondem oder grauem Haar und ungepflegtem Erscheinungsbild beschreibt, stieg im Bereich Torkenweiler aus. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Busfahrer und die Fahrgäste, sich unter der Nummer 0751 / 803 44 44 zu melden.