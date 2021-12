Unbekannter lockert Radschrauben eines Autos

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg eingeleitet, nachdem sich am Fahrzeug einer 20-Jährigen am Montag ein Rad gelöst hat.

Die junge Frau war laut Bericht gegen 11.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa in der Brühlstraße in Ravensburg unterwegs, als sich plötzlich ein Vorderrad löste und der Pkw auf dem Boden streifte. Hierdurch entstand an dem Wagen Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Ermittler gehen davon aus, dass eine bislang unbekannte Person die Radschrauben an dem Fahrzeug in der Nacht von Sonntag auf Montag gelöst hat. Der Opel stand zu der Zeit in der Schwabenstraße in Weingarten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0751/8033333 entgegen.