Unbekannter klaut Fahrrad in Ravensburg

Auf dem Gelände der Firma Bosch in der Ravensburger Schützenstraße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag zwischen 21.45 Uhr und 6.05 Uhr ein Fahrrad der Marke „Epple Cross“, Farbe silber, gestohlen. Das Fahrrad stand abgeschlossen auf dem Firmenareal. Das Fahrradschloss ließ der Dieb am Tatort zurück. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Fahrrades unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 zu melden.