Unbekannter greift homosexuellen Mann an

In der Nacht zum Samstag ist in der Schussenstraße ein homosexueller Mann in einer Gaststätte von einem Unbekannten attackiert und leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 3 Uhr hielt sich das 26-jährige Opfer zusammen mit Zeugen in einer Kneipe auf, als es vom späteren Täter angesprochen wurde. Im Verlauf des zunächst normal geführten Gesprächs wurde dann klar, dass der 26-Jährige homosexuell ist. Laut Polizeibericht brachte das seinen Gesprächspartner in Rage. Er begann, sein Gegenüber zu beschimpfen und zu beleidigen. Einige Gäste hätten es sich nicht verkneifen können, den Täter auch noch anzufeuern. Deshalb verließ der Geschädigte mit seinen Freunden die Gaststätte. Sein Gegner ging ebenfalls nach draußen, beleidigte ihn weiter und versuchte, ihn am Hals zu packen. Der 26-Jährige wich jedoch aus. Daraufhin warf der Täter eine Flasche hinter ihm her. Dann griff eine Bekannte des Opfers in die Situation ein. Der Angreifer schüttete ihr sein Getränk ins Gesicht und versetzte ihr einen Faustschlag in den Magen. Danach schlug er nach dem 26-Jährigen und traf ihn am Hinterkopf. Beide Opfer wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden.

Der Täter flüchtete über die Grünanlagen in Richtung Breite Straße/Bahnhof. Er soll etwa 1,75 Meter groß und muskulös sein. Er sprach deutsch mit Akzent und trug ein weißes T- Shirt und ein schwarzes Basecap.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 803 3333 zu melden.