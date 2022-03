Unbekannter geht nach Beschädigung eines Autos einfach weiter

Schaden von rund 2000 Euro ist am Dienstag zwischen 9 und 16.30 Uhr an einem in der Angerstraße in Ravensburg geparkten Nissan Micra entstanden. Vermutlich mit einem Spielgerät, wohl einem Roller, stieß der Verursacher des Schadens laut Polizei gegen den hinteren Kotflügel und Stoßfänger des Wagens. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, ging der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Telefon 0751 / 803 33 33 um Hinweise.