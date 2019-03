Unbekannter flüchtet nach Unfall

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 7980 ereignet hat. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr die Kreisstraße von Fildenmoos kommend in Richtung Ravensburg, als ihr in einem Waldstück ein unbekannter Autofahrer mit Fernlicht und zum Teil auf ihrer Fahrspur entgegenkam.

Nachdem sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge touchiert hatten, fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern, heißt es in dem Polizeibericht.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.