Unbekannter flüchtet nach Unfall

Nach Angaben der Polizei hat ein bislang unbekannter Fahrer am Montag gegen 16.30 Uhr in der Ravensburger Straße vermutlich bei der Vorbeifahrt einen am Fahrbahnrand abgestellten Skoda beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda gegen einen davor stehenden VW geschoben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Laut einer Zeugin kam ihr kurz nach der Unfallstelle ein stark beschädigter Audi A4 entgegen.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, melden.