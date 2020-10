Unbekannter Fahrer streift Garage in Ravensburg und haut ab

Vermutlich ein Lastwagenfahrer ist zwischen vergangenen Montag und Mittwoch in der Sackgasse der Straße Haushalde in Ravensburg umgedreht und dabei beim Rangieren rückwärts gegen die Wand einer Garage gestoßen. Ohne sich um den an der Fassade angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Das teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 8033333.