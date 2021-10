Einen geparkten VW Polo hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7.30 und 15.30 Uhr auf dem Ravensburger Scheffelplatz beschädigt. Der Verursacher suchte laut Polizeibericht im Anschluss das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro an dem VW zu kümmern.

Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.