Nach einem Unfall ist ein Autofahrer in der Mittwochnacht geflüchtet. Er hatte laut Polizei in der Weißenauer Straße in Ravensburg an einem geparkten Ford den Seitenspiegel abgefahren.

Um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem abgestellten Wagen kümmerte er sich nicht. Der Verursacher ist derzeit noch nicht bekannt, weshalb das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 um Hinweise bittet.