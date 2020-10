Unbekannter fährt parkendes Auto in Ravensburg an: Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Mittwochvormittag zwischen 8 und 12 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in Höhe des Gebäudes Schussenstraße 8 in Ravensburg abgestellten VW Tiguan gestreift. Laut Mitteilung der Polizei ist der bislang unbekannte Fahrer anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0751 / 8033333, entgegen.