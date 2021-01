Unbekannter fährt in Ravensburg Skoda an

Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrer am Dienstag auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Straße „An der Bleicherei“ verursacht.

Der Unbekannte streifte laut Polizeiangaben im Zeitraum zwischen 9.30 und 13.20 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten Skoda Superb am Heck. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0751 / 8033333 um Hinweise.