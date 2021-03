Ein unbekannter Fahrer hat am Montag zwischen 10.30 und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weißenauer Straße in Ravensburg einen grauen VW Golf am linken Hinterrad angefahren. Laut Polizei entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.