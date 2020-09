Unbekannter fährt Auto in Ravensburg an: Polizei ermittelt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Autofahrer am Mittwochvormittag zwischen 9 und 10 Uhr gegen einen auf dem Kaufland-Parkplatz an der Weißenauer Straße in Ravensburg abgestellten roten Citroen DS 3 geprallt. Laut Mitteilung der Polizei fuhr er nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden am geparkten Fahrzeug zu kümmern. Diesen beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 8033333.

