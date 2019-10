Unbekannter fährt Volvo an

Ein Unbekannter ist mit seinem Wagen am Dienstag im Zeitraum von 13.45 bis 14.45 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Konzerthaus in der Friedhofstraße mit einem dort geparkten, schwarzen Volvo mit Ravensburger Kennzeichen kollidiert. An dem Volvo wurde laut Polizei die Lackierung auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des hohen Fremdschadens in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Am unfallverursachenden Auto müssten schwarze Lackantragungen sichtbar sein, so der Polizeibericht.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.