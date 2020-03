Unbekannter fährt Auto in Ravensburg an und haut ab

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen zwischen 7.30 und 9.30 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg ereignet hat. Laut Polizeibericht prallte auf dem Parkplatz einer Bankfiliale ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen parkenden Daimler-Benz E-Klasse-Kombi. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 8030 wird gebeten.