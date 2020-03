Unbekannter fährt Auto in Ravensburg an

Anzeige gegen Unbekannt hat am Montag ein 24-jähriger Mann erstattet, dessen Auto beschädigt wurde. Das teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 8033333.

Der Mann hatte seinen Seat Leon am vergangenen Sonntag im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Lortzingstraße geparkt. Als er am Montagnachmittag um 15.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, sah er mehrere Beschädigungen am Fahrzeug. Aufgrund der Position der entstandenen Beschädigungen geht die Polizei derzeit von einem Lastwagenfahrer als Unfallverursacher aus.