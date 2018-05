Unbekannter fährt Auto an und flieht

Unerlaubt das Weite hat ein unbekannter Autofahrer gesucht, der in der Zeit von Mittwoch, 18.45 Uhr, bis Donnerstag, 9.30 Uhr, einen auf dem Parkplatz in der Scheffelstraße abgestellten Ford-Focus beschädigte. Das teilt die Polizei mit. Das Auto wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des hinteren linken Kotflügels und an der hinteren linken Tür eingedellt. Die Höhe des Schadens beträgt rund 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher sind an die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, erbeten.