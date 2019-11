Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen dem 30. Oktober und 2. November, in Ravensburg an der Einmündung der Saarlandstraße in den Schornreuteweg ereignet hat. Das teilt die Polizei mit und bittet unter Telefonnummer 0751 / 8033333 um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer streifte während dieser Zeit die linke Fahrzeugseite eines geparkten Ford Focus mit Friedrichshafener Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.