Unbekannter erbeutet Werkzeug

Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro hat ein Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Ravensburger Weststadt gestohlen. Der bisher Unbekannte brach laut Polizeibericht das Kellerabteil eines Bewohners auf und öffnete daraufhin ebenfalls gewaltsam den Werkzeugschrank. Dort entwendete er verschiedene Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.