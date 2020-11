Unbekannter entwendet in Ravensburg hochwertige Schuhe

Ein bisher unbekannter Ladendieb hat sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Unterstadt auf dreiste Art und Weise ein neues Paar Schuhe angeeignet. Das teilt die Polizei mit. Der etwa 20 Jahre alte Mann betrat den Laden, probierte Nike-Sportschuhe im Wert von knapp 180 Euro an und verließ mit diesen das Geschäft. Seine bisher getragenen Schuhe trug er in der Hand. Als die Verkäuferinnen dies bemerkten, begann der Dieb davonzulaufen und konnte nicht mehr eingeholt werden.

Der junge Mann soll mit einer grauen Latzhose und einem dunklen Oberteil sowie einer dunkelblauen Mütze bekleidet gewesen sein. Er wird als ziemlich groß mit blondem Bart beschrieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 entgegen.