Unbekannter entsorgt Altöl illegal

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung und einer Umweltstraftat, die ein Unbekannter vermutlich in der Nacht zum vergangenen Freitag in der Mühlbruckstraße in Ravensburg begangen hat. Der Unbekannte warf zwei Kanister Altöl mit einem Fassungsvermögen von je 60 Liter auf ein Grundstück und beschädigte hierbei ein dort abgestelltes Wohnmobil. Um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 8033333 wird gebeten.