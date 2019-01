Unbekannter entreißt Frau Handtasche

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr einer 75-jährigen Frau in der Holbeinstraße ihre Handtasche entwendet. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete er danach. Die Frau war aus der Innenstadt zu Fuß nach Hause unterwegs, als sie hinter sich Schritte hörte und plötzlich ein unbekannter Mann ihr die schwarze, an der Schulter hängende Lederhandtasche entriss und mit dieser davonrannte. Beschrieben wird der Mann wie folgt: 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, junges Aussehen, dunkel bekleidet, zudem soll er eine dunkle Pudelmütze getragen haben. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, mitzuteilen.