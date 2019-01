Unbekannter durchwühlt geparktes Auto

Ein Zeuge hat am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr einen Mann im Gebhard-Fugel-Weg in Ravensburg angetroffen, der ein unverschlossenes, abgestelltes Auto druchwühlte Als er den jungen Mann ansprach, flüchtete dieser laut Polizei in Richtung eines Einkaufmarkts in der Weißenauer Straße.

Von dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und trug einen schwarze Kapuzenjacke. Personen, denen der junge Mann zur fraglichen Zeit im Bereich der Weißenauer Straße und des Gebhard-Fugel-Weges aufgefallen ist oder die Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.