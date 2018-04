Unbekannter demoliert Heckscheibenwischer

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr an zwei in der Allmandstraße abgestellten Autos jeweils den Heckscheibenwischer demolierte. Obwohl der junge Mann von einer Geschädigten angesprochen wurde, ließ er sich in seiner Zerstörungswut nicht aufhalten, berichtet die Polizei. Laut der Zeugin ist der unbekannte Täter 17 bis 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug Jeans und einen grauen Adidas-Kapuzenpulli. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Allmandstraße beobachtet haben oder Hinweise zu dem jungen Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.