Unbekannter demoliert Bremsleuchte

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Dienstagvormittag, zwischen 7 und 10 Uhr, an einem Fiat 500, der auf einem Parkplatz in Höhe des Gebäudes Schwanenstraße 92 abgestellt war, die zusätzliche Bremsleuchte am Dachende demolierte. Das berichtet die Polizei. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu wenden.