Unbekannter demoliert Auto

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter gegen 0.15 Uhr an einem in Höhe des Gebäudes Kanalstraße 46 in Ravensburg abgestellten Pkw den rechten Außenspiegel demoliert und dabei einen Sachschaden von rund 300 Euro angerichtet. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Kanalstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.