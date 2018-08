Unbekannter bricht in Tankstelle ein

Bargeld hat ein Unbekannter zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in einer Tankstelle in der Wangener Straße erbeutet. Der Unbekannte gelangte nach Angaben der Polizei über eine Nebeneingangstür in das Gebäude und entwendete Wechselgeld, Wertkarten sowie vier Lotterielose. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich an das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 wenden.