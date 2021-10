Unbekannter bricht in Ravensburger Wohnung ein

In der Zeit zwischen Freitag 18 und Samstag 18.20 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter über die Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elisabethenstraße in Ravensburg eingebrochen. In der Wohnung wurden laut Polizeibericht sämtliche Räume durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Die genaue Höhe des Diebesguts und des angerichteten Sachschadens kann die Polizei derzeit nicht beziffern. Mögliche Zeugen, die im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0751 / 803 3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.