Unbekannter bricht in Haus ein und klaut Mountainbike

Zwischen Freitag bis Sonntag der Vorwoche ist ein Unbekannter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Federburgstraße von Ravensburg eingedrungen und hat ein schwarzes Mountainbike der Marke Focus im Wert von rund 2200 Euro gestohlen. Das Schloss, mit dem das Fahrrad am Kellergitter angekettet war, durchtrennte der Unbekannte mit einer mitgebrachten Flex, die er am Tatort zurückließ. Das teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise zum Einbruch oder Verbleib des Mountainbikes unter Telefon 0751 / 803-3333.