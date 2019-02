Unbekannter bricht in Gaststätte ein

Über ein Fenster hat sich ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 0.45 und 11.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Weingartshofer Straße verschafft. Im Inneren durchwühlte der Unbekannte laut Polize sämtliche Räume. Zwei Geldspielautomaten wurden aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld nahc Angaben der Polizei in noch unbestimmter Höhe entwendet. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.

