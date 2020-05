Unbekannter bricht in Bar ein

Am vergangenen Wochenende ist ein Einbrecher in eine Bar in der Seelbruckstraße eingestiegen. Das teilt die Polizei mit. Der Täter verschaffte sich über eine angrenzende Baustelle Zutritt zum Gelände und gelangte durch eine rückwärtige Türe ins Objekt. Dort beschädigte er zwei Spielautomaten. Der Schaden, den der Einbrecher insgesamt verursachte, wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Ob er tatsächlich etwas entwendet hat, prüft derzeit das Polizeirevier Ravensburg. Hinweise werden unter Telefon 0751 / 8030 erbeten.