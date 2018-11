Unbekannter bricht in Büroräume ein

Wie die Polizei berichtet, ist vermutlich über ein Oberlichtfenster ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in ein Firmengebäude in der Gartenstraße eingestiegen und hat dort mehrere Büroräume durchsucht. Ihm fiel dabei eine Geldkassette mit etwa 50 Euro Bargeld in die Hände.

Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 17.30 und 6.15 Uhr Verdächtiges in der Gartenstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.