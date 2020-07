Unbekannter bricht Auto in Ravensburg auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter zwischen 20 und 9 Uhr die Beifahrertür eines in der Tiefgarage eines Wohngebäudes im Gertrud-Ehrle-Weg in der Ravensburger Weststadt abgestellten BMW aufgebrochen. Wer im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.