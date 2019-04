Unbekannter bricht Auto auf

Mit einem Hebelwerkzeug ein Unbekannter am Montag zwischen 19 und 22 Uhr gewaltsam ein in der Hochbergstraße abgestelltes Auto geöffnet. Beim Versuch, die Fahrertüre aufzuhebeln, ging eine Scheibe zu Bruch. Aus dem Fahrzeug sei nichts entwendet worden, so die Polizei weiter.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.