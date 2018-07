Unbekannter bewirft Scheiben

An die 2000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der am Mittwoch gegen 19.30 Uhr einen laut Polizei unbekannten Gegenstand gegen die Wohnzimmerscheibe eines Gebäudes im Ebenweg warf und dabei die Fensterscheibe beschädigte. Bereits vor etwa einem drei viertel Jahr wurde die Fensterscheibe eines Nachbargebäudes auf identische Weise beschädigt, so die Polizei.

Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, anzurufen.