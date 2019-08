Unbekannter besprüht VW mit Lackfarbe

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 13.15 Uhr, ein in der Freiherr-vom-Stein-Straße geparktes Auto beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Der Täter besprühte den am Straßenrand geparkten VW mit rosa Lackfarbe. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.