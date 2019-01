Unbekannter besprüht Schulgebäude

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hat ein unbekannter Täter angerichtet, der laut Polizeibericht in der Zeit von Freitagabend bis Mittwochvormittag auf die rückseitige Fassade eines Schulgebäudes in der Spohnstraße das Wort „rambo“, ein verziertes Herzsymbol und ein TAG mit schwarzer Farbe sprühte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.