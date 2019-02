Ein Unbekannter hat zwischen vergangenem Freitag und Dienstag eine Hauswand in der Spohnstraße besprüht. Dabei entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Der Unbekannte sprühte den Schriftzug „Two one Forty“ sowie die Zahlen „4140“ und „187“ an die Wand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.

Mehr zum Thema Ravensburg Unbekannter beschädigt Auto