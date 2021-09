Einen geparkten VW Golf gestreift und im Anschluss das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag.

wie die Polizei mitteilt, war der VW, an dem rund 2000 Euro Sachschaden entstand, war in diesem Zeitraum auf einem Mitarbeiterparkplatz in der St.-Martinus-Straße in ravensburg abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803-3333 entgegen.