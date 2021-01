Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge

Ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizei am Freitagabend mehrere geparkte Autos in Ravensburg beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Zeugin gegen 21.40 Uhr, wie ein Mann in der Untere Breite Straße und Grüner Turm Straße in Ravensburg mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte, indem er jeweils die linken Seitenspiegel abgetreten hat. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Randalierer trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen sowie eine dunkle Wollmütze und wird als schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr festgestellt werden, teilte die Polizei weiter mit. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803 3333, erbeten.