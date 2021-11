Unbekannter beschädigt Jalousie und Regenfallrohr

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an einer Schule in der Spohnstraße in Ravensburg die Jalousie an einem Containergebäude sowie ein Regenfallrohr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 850 Euro, teilt die Polizei mit.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0751 / 8030 zu melden.