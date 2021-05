Unbekannter beschädigt Glastür in Ravensburg

Eine eingeschlagene Glastür am Zugang zu einer Ravensburger Behindertenwerkstatt in der Gottlieb-Daimler-Straße ist der Polizei am Donnerstag gegen 23 Uhr gemeldet worden. Eine zweiteilige Schiebetür aus Glas war zuvor von bislang unbekannten mutmaßlich mit Steinen beschädigt worden, wie die Polizei weiter berichtet. Sie durchsuchte das Gebäude vorsorglich, konnte jedoch einen Einbruch ausschließen. Der entstandene Schaden an der Tür wird auf rund 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0751 / 803-3333 entgegen.