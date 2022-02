Rund 3000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Goldgasse hinterlassen. Der Unbekannte touchierte laut Polizei in etwa drei Metern Höhe ein Firmenschild und beschädigte dieses. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8 03 33 33.