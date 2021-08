Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 12.45 und 16.30 Uhr ein E-Bike beschädigt, das am Fahrradständer der beruflichen Schule Ravensburg in der Gartenstraße abgestellt war. Der Schaden, der am Display des Fahrrades entstand, kann bislang noch nicht abgeschätzt werden. Personen, die in dieser Zeit am Fahrradständer verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.